В Барановичском районе автомобиль врезался в отбойник

25 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе легковой автомобиль врезался в отбойник, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 июня примерно в 9.10 вблизи деревни Новая Мышь. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Ниссан Премьера" находилась жительница агрогородка Жемчужный 1990 года рождения. Женщина не справилась с управлением, выехала на обочину, где машина врезалась в отбойник. В результате аварии пострадала пассажирка 1966 года рождения. Она госпитализирована.
Проводится проверка. Водитель в момент совершения ДТП была трезва.-0-
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