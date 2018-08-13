13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе бесправник сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МВД Беларуси.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 11 августа. Примерно в 4.55 вблизи деревни Савцевичи на обочине дороги был обнаружен раненый мужчина 1962 года рождения. Полученные им травмы были характерны для ДТП. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он спустя два часа скончался.

Позже было установлено, что авария произошла около 4.00. На пешехода совершил наезд местный житель 1998 года рождения. Мужчина сел за руль автомобиля ВАЗ, не имея права управлять транспортными средствами. Водитель задержан.-0-