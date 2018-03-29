29 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе фура с коровами столкнула в кювет грузовик, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 28 марта около 14.30 на 199-м км трассы Брест-Минск-граница Российской Федерации. Со стороны Бреста в направлении Минска ехала колонна из нескольких фур с польскими номерами, перевозивших коров транзитом в Россию. Одна из фур пошла на обгон грузового автомобиля ГАЗ, ехавшего в попутном направлении, и на полном ходу ударила грузовик. Машина, перевозившая коробки с кондитерскими изделиями, от удара вылетела в кювет, перевернулась, а затем снова встала на колеса. Несмотря на сильные повреждения самого автомобиля, водитель в аварии не пострадал.

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Проезжающие мимо машины останавливались, водители предлагали помощь. Кто-то из них вызвал на место ДТП сотрудников ГАИ и бригаду скорой медицинской помощи.

"Водитель фуры, ставшей виновницей произошедшего, пояснил, что не учел габариты своего автомобиля при обгоне, в результате чего и врезался в грузовик. По факту произошедшего проводится проверка", - дополнили в управлении Госавтоинспекции.-0-