В Барановичском районе легковушка сбила дежурного на ж/д переезде

5 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе водитель легкового автомобиля сбил мужчину на железнодорожном переезде, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 3 ноября в 9.45 на трассе Р5 Барановичи-Новогрудок-Ивье. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Пежо 605" находился 25-летний житель Барановичского района. При подъезде к переезду водитель выехал на полосу встречного движения, где сбил 55-летнего дежурного. В этот момент мужчина закрывал шлагбаум. В результате ДТП он получил телесные повреждения и был госпитализирован в Барановичскую горбольницу.

Проводится проверка. Пострадавший в момент аварии был одет в жилет повышенной видимости.-0-