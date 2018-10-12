В Барановичском районе легковушка врезалась в грузовик дорожников

12 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе легковушка врезалась в груженный асфальтом МАЗ, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 11 октября примерно в 16.30 недалеко от д.Подгорная. По предварительной информации, 31-летний житель Минска двигался на автомобиле "Ситроен" в направлении д.Добрый Бор. На 1-м км автодороги легковушка столкнулась с грузовым автомобилем дорожной службы - в это время МАЗ остановился на проезжей части для выгрузки асфальта. Предположительно, водителя иномарки ослепило солнце.

В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен бригадой скорой помощи в Барановичскую городскую больницу. Транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото ГАИ Брестского облисполкома