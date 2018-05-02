2 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе мужчина погиб от взрыва гранаты, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Трагедия произошла в деревне Деревная 29 апреля. В 16.30 в Барановичский РОВД поступило сообщение о взрыве. По предварительной информации, местный житель 1957 года рождения в сарае во дворе дома ручной ножовкой пытался распилить противотанковую гранату ПГ-7. Снаряд взорвался. Мужчина погиб на месте происшествия.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.-0-