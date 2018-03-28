В Барановичском районе при тушении травы обнаружены костные останки

28 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе во время тушения горевшей травы обнаружены костные останки, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

Случай произошел 25 марта вблизи деревни Люшнево. Сотрудники Барановичского ГРОЧС тушили горевшую растительность на пустыре за населенным пунктом и обнаружили человеческие костные останки. Пожарные сообщили о находке в правоохранительные органы. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста ГКСЭ. Предварительно, речь идет о костных фрагментах двух лиц. С целью установления давности захоронения назначена медико-криминалистическая экспертиза.

"По информации местных жителей, на этой территории в XIX веке находилось кладбище, которое на сегодняшний день не сохранилось. Проводится проверка", - дополнила Татьяна Сивицкая.-0-