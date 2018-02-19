В Барановичском районе сбили 55-летнюю велосипедистку - разыскивается виновник ДТП

В Барановичском районе водитель сбил велосипедистку и скрылся с места происшествия. Информацию об этом предоставили в ГАИ Брестской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 февраля, в районе 07:00 на 9 км автодороги Р-99 Барановичи-Гродно. Водитель, находящийся за рулем неустановленного автомобиля, двигался в сторону Барановичей из Слонима. В какой-то момент он сбил двигавшуюся по правому краю проезжей части в попутном направлении 55-летнюю велосипедистку, жительницу населенного пункта Гинцевичи. После наезда водитель поспешил покинуть место происшествия. Пострадавшая была госпитализирована в Барановичскую городскую больницу. Сообщается, что на велосипедистке в момент аварии был световозвращающий жилет.

Проводится проверка. Граждан, которым что-либо известно о данном происшествии, просят обратиться в ГАИ по следующим телефонам: 41-17-64 (8-0163) или 41-44-44 (8-0162).-0-