5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе спасатели достали из колодца жеребенка, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Случай произошел около 18 часов 4 октября в деревне Тюконтовичи. На частном подворье жеребенок провалился в колодец, накрытый листами шифера. Прибывшие на место вызова сотрудники МЧС обнаружили животное стоящим по грудь в воде. Самостоятельно выбраться из колодца глубиной 2 м и диаметром 2,5 м жеребенок не мог. Он был напуган, хозяйка всеми силами пыталась его успокоить.

Спасатели обвязали животное пожарными рукавами и при помощи погрузчика местного сельхозпредприятия достали из колодца. Жеребенок не пострадал.-0-