В Барановичском районе велосипедист погиб под колесами фуры

2 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе под колесами фуры погиб велосипедист, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла ночью 2 мая на 9-м км трассы Р4 Барановичи-Ляховичи. По предварительной информации, автомобилем Scania P250L управлял 30-летний мужчина. Около 1.40 он сбил 34-летнего жителя деревни Федюки Ляховичского района, который ехал на велосипеде со световозвращающими элементами. В результате ДТП велосипедист получил тяжелые травмы. Он погиб на месте происшествия.

Первоначальный осмотр не выявил технических неисправностей фуры. Предварительно, причиной аварии явилось нарушение ПДД погибшим.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.-0-