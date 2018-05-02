В Барановичском районе велосипедист погиб под колесами фуры

2 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе под колесами фуры погиб велосипедист, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла ночью 2 мая на 9-м км трассы Р4 Барановичи-Ляховичи. По предварительной информации, автомобилем Scania P250L управлял 30-летний мужчина. Около 1.40 он сбил 34-летнего жителя деревни Федюки Ляховичского района, который ехал на велосипеде со световозвращающими элементами. В результате ДТП велосипедист получил тяжелые травмы. Он погиб на месте происшествия.
Первоначальный осмотр не выявил технических неисправностей фуры. Предварительно, причиной аварии явилось нарушение ПДД погибшим.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.-0-
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