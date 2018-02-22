В Барановичском районе водитель скрылся с места ДТП, в котором погибла его дочь-восьмиклассница

22 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 21 февраля около 19.00 вблизи деревни Лесная. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Рено Меган Сценик" находился житель деревни Великие Луки 1986 года рождения. Мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла дочь водителя, ученица восьмого класса, а также его сверстник-односельчанин.

Подозреваемый с места аварии скрылся, однако был задержан сотрудниками уголовного розыска и ГАИ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК. Он водворен в изолятор временного содержания. У него взята кровь на исследование на наличие алкоголя.-0-