В Барановичском районе женщина упала под поезд

27 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе поезд смертельно травмировал пенсионерку, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Трагедия произошла 26 августа около 8.37 на железнодорожной станции Русино. По предварительной информации, местная жительница 1957 года рождения шла по краю платформы. В это время со станции отправился поезд региональных линий Барановичи - Бухличи. Неожиданно женщина упала под колеса вагона. От полученных травм она погибла на месте происшествия.

"Предполагается, что у женщины резко ухудшилось самочувствие, и она упала на рельсы. Все произошло на глазах у ее мужа и местных жителей, но они не успели помочь", - дополнил Сергей Дученко.

Задержка поезда составила 1 час 37 минут. По факту проводится проверка.-0-