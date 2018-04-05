В Беларусь пытались ввезти крупную партию компьютерных комплектующих, в 9 раз занизив ее стоимость

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Занижение в 9 раз стоимости крупной партии компьютерных комплектующих выявили витебские таможенники, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Товар следовал из Латвии на территорию Евразийского экономического союза в грузовом автомобиле DAF через пункт пропуска "Урбаны". В представленных водителем к таможенному оформлению документах было указано, что в грузовом отсеке авто перемещается более 3,5 тыс. единиц материнских плат и видеокарт.

"Данное количество действительно соответствовало фактически перемещаемому в грузовом отсеке, только вот стоимость на товар оказалась недостоверная. В соответствии с полученной от фирмы-изготовителя информацией выяснилось, что реальная стоимость партии комплектующих в девять раз превышает заявленную и составляет более Br417 тыс. Занизив стоимость товара, субъект хозяйствования пытался уклониться от уплаты таможенных платежей в полном объеме и тем самым сэкономить более Br68 тыс.", - пояснили в ГТК.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.-0-