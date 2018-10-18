В Беларуси раскрыта преступная схема изготовления поддельных документов об утильсборе

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские правоохранители раскрыли преступную схему изготовления поддельных документов об утилизационном сборе. Уголовное дело возбуждено управлением Следственного комитета по Минской области, противоправная деятельность пресечена сотрудниками ГУБОПиК МВД, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Татьяна Белоног.

Фигурантами уголовного дела стали девять граждан Беларуси в возрасте от 29 до 55 лет. "По материалам следствия, преступная группа с апреля по сентябрь 2018 года изготавливали поддельные официальные документы, отражающие исчисление и уплату физическими лицами утилизационного сбора в отношении ввезенных в Беларусь из России транспортных средств. Фальшивый документ сбывали гражданам, которые в последующем предоставляли его при постановке автомобиля на учет в ГАИ", - рассказала Татьяна Белоног.

Правоохранительным органам известно уже не менее чем о 25 фактах сбыта таких поддельных документов. "В ходе проведенных следственных действий изъята компьютерная техника, поддельная печать, штамп, документы государственных органов с внесенными ложными сведениями о регистрационном номере бланка, дате, уплаченной сумме утилизационного сбора", - добавила официальный представитель УСК.

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Действия фигурантов квалифицированы по ч.2 ст.380 УК (использование заведомо подложного документа группой лиц по предварительному сговору). В отношении семерых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех фактов преступной деятельности и других лиц продолжаются.-0-