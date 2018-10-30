В Беларуси с начала года милиция изъяла 98 тыс. л контрафактного алкоголя

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 98 тыс. л контрафактного алкоголя изъято в Беларуси в этом году, сообщили БЕЛТА в МВД.

"По данным главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД, сотрудниками службы изъято 98 тыс. л фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Более 95% такого контрафакта поступает в нашу страну из России", - проинформировали в МВД.

В ведомстве отметили, что зачастую незаконный оборот выявляют и пресекают милиционеры во время оперативно-разыскных и профилактических мероприятий. Вместе с тем информацию о причастных к подпольному алкобизнесу регулярно сообщают и граждане. В МВД напомнили, что употребление фальсифицированного продукта нередко приводит к отравлению или обострению имеющихся заболеваний вплоть до летального исхода.-0-