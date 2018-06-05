5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года произошло 246 лесных пожаров. Об этом сообщил сегодня журналистам консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Александр Угрин, передает корреспондент БЕЛТА.

"С начала пожароопасного сезона, по состоянию на 5 июня, в лесах Минлесхоза произошло 246 случаев лесных пожаров на площади 686,1 га. При этом больше всего пострадали леса Брестской (пожары на площади 223,4 га), Гомельской (201,5 га) и Минской (193,8 га) областей. За аналогичный период прошлого года зафиксировано 33 лесных пожара на общей площади 18,8 га", - сказал Александр Угрин.

Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, действующих очагов возгорания нет. "Лесные пожары чаще всего обнаруживают сотрудники Государственной лесной охраны. Проводится маршрутное патрулирование или, если не установлено видеонаблюдение, сотрудник лесничества на пожарно-наблюдательной вышке с биноклем контролирует состояние лесного фонда, - рассказал Александр Угрин. - На всех вышках невозможно установить системы видеонаблюдения, так как зачастую требуется проведение отдельной электрической линии, а это большие затраты. В Лепельском лесхозе на вышке установили солнечную батарею, сигнал с видеокамеры поступает в административное здание лесничества".

Из-за высокого класса пожарной опасности по погодным условиям в отдельных регионах Беларуси уже в начале мае были введены запреты на посещение лесов, что нетипично для этого времени года. На усиленный вариант несения службы переведены более 13 тыс. специалистов организаций Минлесхоза. Функционируют 252 пожарно-химические станции и 663 пункта противопожарного инвентаря. Система наземного обнаружения лесных пожаров включает 455 пожарно-наблюдательных вышек и 125 мачт.-0-