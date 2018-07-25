25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года возбуждено 19 уголовных дел за дачу взятки сотрудникам ГАИ, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

"С начала года за дачу взятки сотрудникам ГАИ было возбуждено 19 уголовных дел. В настоящее время по девяти вынесен приговор суда. Помимо больших штрафов в одном случае обвиняемый приговорен к исправительным работам сроком на два года, еще в одном - к ограничению свободы на год", - уточнили в ГАИ.

Один из последних случаев произошел 1 июля на 29-м км трассы М1 около Бреста. "Водитель был остановлен сотрудником ГАИ за превышение скорости на 52 км/ч. Нарушитель, несмотря на предупреждения инспектора ДПС об уголовной ответственности за дачу взятки, положил в карман переднего пассажирского сидения Br200. Все происходящее было зафиксировано видеорегистратором. После этого была вызвана следственно-оперативная группа, и в последствии возбуждено уголовное дело", - рассказали в Госавтоинспекции.-0-