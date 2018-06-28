28 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Беларуси за январь-май изъято более 700 кг наркотиков и психотропов. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Геннадий Казакевич, который принял участие в заседании Витебского облисполкома при рассмотрении вопроса эффективности принимаемых мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактику их потребления, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Геннадия Казакевича, с принятием в 2015 году нового антинаркотического законодательства ситуация несколько стабилизировалась. Так, количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков за три года снизилось на 30%. Уменьшилось количество наркопотребителей. "Вместе с тем количество ежегодно изымаемых по республике наркотиков постоянно увеличивается. Если в прошлом году правоохранителями было изъято около 730 кг наркотиков и психотропов, то в этом году только за январь-май - более 700 кг. О серьезности ситуации свидетельствует рост количества выявляемых организованных преступных групп", - констатировал представитель МВД.

О ситуации в Витебской области рассказал первый заместитель начальника УВД Дмитрий Резенков. За 5 месяцев нынешнего года выявлено 80 наркопреступлений, связанных со сбытом, из незаконного оборота изъято более 74 кг наркотиков, из которых более 97% составляет марихуана. Усилия подразделений наркоконтроля ориентированы на выявление прежде всего оптовиков, крупных дилеров на территории страны.

Свою принципиальную позицию в борьбе с распространением наркотиков подчеркнул председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. "Проблема наркомании набирает силу, и нам необходимо смелее и жестче относиться к этому вопросу, активнее формировать у молодежи негативное отношение к наркотикам и их потребителям", - убежден он. Эффективная мера в работе с молодежью в данном направлении - обеспечение полной занятости времени молодых людей: спортивные секции, кружки по интересам и увлечениям. Когда человек занят, у него есть цель и четкие ориентиры, и наркотики интересовать не будут.

В заседании облисполкома по этому вопросу также принял участие заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук.-0-