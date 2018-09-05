5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки нашли пятерых заблудившихся в лесах, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасателям 4 сентября поступило сразу три сообщения о потерявшихся в лесах: два из Могилевской области, одно - из Витебской.

В одном из случаев работникам МЧС позвонил сам заблудившийся. Мужчина ранним утром пошел в лес за ягодами и не мог самостоятельно выйти. На поиски выехали работники МЧС, сотрудники милиции и лесного хозяйства. В 16.53 мужчину обнаружили спасатели. В медицинской помощи он не нуждался.

Днем в МЧС сообщили, что необходимо оказать помощь в поиске женщины, заблудившейся в лесу около деревни Задняя Гряда Осиповичского района. Пенсионерка около 10.00 пошла в лес за грибами и не могла вернуться домой. В 15.32 женщину обнаружили сотрудники районного отдела МЧС, она не пострадала.

Позже спасателям поступило еще одно сообщение. На этот раз в лесном массиве возле деревни Лиопино Витебского района потерялись сразу три человека: женщина 1967 года рождения и семейная пара пенсионеров. На поиски выехали работники МЧС и сотрудники РОВД. Менее чем за полчаса заблудившиеся вышли на звуковой сигнал автоцистерны. Никто из них не пострадал.-0-