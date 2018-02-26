В Беларуси задержали участников преступной группы, которые создавали лжефирмы для хищения денег

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси задержали участников организованной преступной группы, которые создавали лжефирмы для похищения чужих средств. Такую информацию озвучили в эфире телеканала ОНТ со ссылкой на правоохранителей, сообщает БЕЛТА.

Лжефирмы, по словам сотрудников милиции, были зарегистрированы в каждом областном центре Беларуси. Мошенники обворовывали не только белорусские банки, их след замечен в России, Украине, Казахстане, Молдове - едва ли не во всех странах СНГ.

Мошенники регистрировали лжефирмы якобы для оказания туристических услуг и с помощью обычных платежных терминалов могли всего за одну ночь похитить миллионы долларов. Они работали с иностранными банковскими картами. Терминал вывозили за границу (страну выбирали заранее), там уже ждал "свой" человек с чужими банковскими картами.

Банковские карты не похищали, а создавали клоны. Почти всегда клонировали карты богатых людей, которые не сразу замечали недостачу.

Одну из участниц преступной группы задержали в Орше, ее сняли с поезда. Женщина ехала транзитом через Беларусь домой в Украину. Она была связующим звеном между организатором и исполнителями: распределяла роли, покупала средства связи и давала указания. Еще один участник, которого задержали, - белорус. Он был одним из исполнителей. С задержанными работают следователи. Подозреваемые согласны на сотрудничество. Пока установлены лишь пять участников международной преступной группы.-0-