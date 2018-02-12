В Беларуси задержаны злоумышленники, похищавшие деньги через мобильный банкинг

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси задержаны трое злоумышленников, похищавших деньги через мобильный банкинг, сообщили БЕЛТА в МВД.

В МВД обратили внимание, что в Беларуси появилась новая разновидность киберпреступлений - хищение денег абонентов сотовой связи с помощью мобильного банкинга на смартфоне. "Несмотря на то что данный вид хищений появился в конце прошлого года, буквально через месяц сотрудники подразделений по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий уже провели задержания причастных к этому лиц. Двое мужчин по предварительному сговору занимались такой деятельностью в Могилеве и Минске. Еще один гражданин промышлял подобным на территории Минской области. Возбуждены уголовные дела по ст.212 УК Беларуси (хищение путем использования компьютерной техники). Сейчас по обоим случаям установлено не менее пятнадцати пострадавших. Есть основания полагать, что эпизодов было гораздо больше. Пока же общая сумма ущерба составляет более Br2 тыс.", – рассказал заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции МВД Владимир Зайцев.

Он добавил, что злоумышленники ищут жертв в общественных местах, а иногда просто просят телефон у знакомых якобы для того, чтобы позвонить. "Когда аппарат попадает в руки афериста, он делает вид, что набирает номер, а на самом деле при помощи USSD-запроса или выхода в интернет активирует предоставляемую некоторыми операторами сотовой связи услугу мобильного банкинга. Она позволяет осуществить платежные операции с лицевого счета абонента и получить у оператора сотовой связи лимитированный микрозайм. Сумма, поступившая хозяину гаджета, в несколько касаний переводится на российские абонентские номера или банковские счета. Туда же могут уйти и средства с баланса мобильного телефона. Все это занимает буквально пару минут, - отметил Владимир Зайцев. - В результате граждане остаются без денег, вынуждены погашать микрозайм вместе с процентами и вносить абонентскую плату за использование мобильного банкинга".

Многие не сразу понимают, что стали жертвой злоумышленников, и лишь спустя некоторое время замечают, что с их счетов списывается слишком большая сумма. В МВД подчеркивают, что обезопасить себя от подобных преступлений довольно просто. Достаточно не передавать свой телефон другим людям, даже знакомым, и установить на на него блокировку.-0-