В Белоозерске главбух похитила у предприятия почти Br31 тыс.

15 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе главный бухгалтер предприятия подозревается в хищении крупной суммы денег, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Преступную схему раскрыли сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Березовского РОВД. В поле зрения правоохранителей попала главбух предприятия в Белоозерске. По данным оперативников, с ноября 2014 года по июль 2017-го она изготавливала фиктивные кассовые ордера на сдачу выручки магазина, находящегося в собственности организации. Женщина не отражала в бухгалтерском учете сведения, подтверждающие расход полученных из кассы денег. Таким образом она похитила у предприятия более Br30,8 тыс.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК.-0-