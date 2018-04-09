В Белоозерске легковушка сбила на переходе семилетнюю девочку

9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Белоозерске Березовского района легковушка сбила семилетнюю девочку на пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 6 апреля около 19.50. По предварительной информации, автомобилем "Ситроен" управлял 41-летний местный житель. На проспекте Мира водитель совершил наезд на семилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил различные травмы. Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение Березовской центральной районной больницы.
По факту дорожного происшествия проводится проверка.-0-
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