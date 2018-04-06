6 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Белыничах обнаружен труп новорожденного мальчика, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Белыничский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту обнаружения 4 апреля возле теплотрассы по ул. Телешева в Белыничах тела новорожденного мальчика. Дело возбуждено по ч.1 ст.144 УК (причинение смерти по неосторожности).

При осмотре предварительно установлено, что роды проходили вне медицинского учреждения. Тело новорожденного доставлено в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области для проведения судебно-медицинского исследования, в ходе которого будет установлена точная причина смерти.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности биологической матери. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов обращаются к гражданам, располагающим информацией о женщине, которая имела внешние признаки беременности, а в настоящее время такие признаки отсутствуют, как и новорожденный.

Если вы владеете указанной либо другой информацией, которая поможет в раскрытии преступления, просьба обращаться по телефонам 8 (02232) 5-19-40 или +375 (33) 399-40-04, а также 102. Анонимность гарантируется.-0-