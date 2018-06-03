3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белыничском районе автомобиль насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП. Информация об этом размещена на странице ОГАИ Белыничского РОВД в социальных сетях.

ДТП произошло 2 июня в 20.07 на подъезде к городу Белыничи (напротив здания РАПТС). Неустановленный автомобиль, предположительно, темного цвета, двигался в направлении Могилева и совершил наезд на женщину, после чего скрылся с места аварии. Потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась.

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев происшествия и просит всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить в оперативно-дежурную службу Белыничского РОВД по телефонам: +37529-749-89-65, 80223-25-19-40, либо по линии 102.-0-