В Берестовицком районе легковушка вылетела в кювет, уходя от столкновения с велосипедистом

30 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе легковушка, уходя от столкновения с 13-летним велосипедистом, вылетела в кювет. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла на въезде в Большую Берестовицу. Юный велосипедист разогнался с горки и, по его словам, из-за шума ветра в ушах не услышал приближающийся сзади автомобиль.

"Велосипедист стал поворачивать налево. Женщина-водитель "Пежо" старалась избежать наезда, однако автомобиль зацепил бампером велосипед и вылетел в кювет", - рассказали в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома. К счастью, велосипедист отделался ушибами и ссадинами.

Еще один наезд на ребенка зафиксирован в Гродно. На нерегулируемом пешеходном переходе по Индурскому шоссе водитель УАЗа остановился пропустить маму с детьми. Двигавшаяся по соседней полосе женщина-водитель "Дэу" на ситуацию не среагировала и наехала на пятилетнюю девочку. Скорость была небольшой, поэтому ребенок серьезных травм не получил.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома