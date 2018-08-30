В Берестовицком районе легковушка вылетела в кювет, уходя от столкновения с велосипедистом

30 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе легковушка, уходя от столкновения с 13-летним велосипедистом, вылетела в кювет. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла на въезде в Большую Берестовицу. Юный велосипедист разогнался с горки и, по его словам, из-за шума ветра в ушах не услышал приближающийся сзади автомобиль.
"Велосипедист стал поворачивать налево. Женщина-водитель "Пежо" старалась избежать наезда, однако автомобиль зацепил бампером велосипед и вылетел в кювет", - рассказали в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома. К счастью, велосипедист отделался ушибами и ссадинами.
Еще один наезд на ребенка зафиксирован в Гродно. На нерегулируемом пешеходном переходе по Индурскому шоссе водитель УАЗа остановился пропустить маму с детьми. Двигавшаяся по соседней полосе женщина-водитель "Дэу" на ситуацию не среагировала и наехала на пятилетнюю девочку. Скорость была небольшой, поэтому ребенок серьезных травм не получил.-0-
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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