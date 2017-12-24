24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе при пожаре в гараже погиб мужчина, когда ремонтировал автомобиль, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 19.09 23 декабря. В четырехсекционном кирпичном блоке гаражей в агрогородке Пограничный произошло возгорание. В результате погиб проводивший ремонтные работы автомобиля местный житель. Также уничтожен находившийся в гараже легковой автомобиль.

Причина пожара устанавливается.

По данным МЧС Беларуси, всего за минувшую сутки в республике произошли 24 чрезвычайные ситуации техногенного характера. На пожарах погибли 6 человек, один спасен, повреждены 16 строений, 6 единиц техники.-0-