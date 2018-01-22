В Берестовицком районе в ДТП погиб 85-летний водитель трактора

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер погиб в ДТП с трактором и микроавтобусом в Берестовицком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла сегодня утром на автодороге Р99 Барановичи - Волковыск - Пограничный - Гродно вблизи агрогородка Малая Берестовица. "У 85-летнего мужчины на дороге случилась поломка трактора. Он остановился у края проезжей части и стал устранять неисправность, - рассказали в ГАИ. - В это время в сторону Гродно двигалась "газель", ее водитель при встречном разъезде с грузовым автомобилем не увидел стоящий МТЗ. Удар пришелся в левую часть трактора, около которой находился пенсионер".

В результате ДТП мужчина получил серьезные травмы и скончался по пути в больницу.-0-