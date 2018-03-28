В Березе грузовик столкнулся с бронетранспортером

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Береза Брестской области грузовик столкнулся с бронетранспортером, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
ДТП произошло 28 марта около 7.00 на перекрестке. "Водитель гражданского автомобиля МАЗ нарушил правила дорожного движения, пренебрег требованиями сигналов машин ГАИ и ВАИ, сопровождавших организованную колонну военной техники, и совершил столкновение с бронетранспортером. В результате ДТП водитель грузовика получил травму ноги и доставлен для оказания медицинской помощи в учреждение здравоохранения", - проинформировали в Минобороны.
В причинах ДТП разбираются ГАИ и Следственный комитет.
Минобороны напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными и строго соблюдать ПДД при встрече с организованными транспортными колоннами.-0-
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