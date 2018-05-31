В Березе лось забрел в центр города

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе по городу гуляет лось, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Лесного гостя заметили около 9 утра. Лось, предположительно самка, побывал в центральной части города, забрел в парк, охладился в реке Кречет. Испугавшись внимания местных жителей, животное направилось в сектор индивидуальной застройки.
На место выехали представители МЧС, жилищно-коммунального хозяйства, райинспекции охраны животного и растительного мира. Специалисты решают, каким образом подобраться к лосю, чтобы его усыпить и вернуть в естественную среду.
В Брестской области это не первый случай за май, когда лось забредает в населенный пункт. Ранее в Малоритском районе в дачном поселке появился лосенок. Животное было травмировано. Местные жители спасли его от гибели.-0-
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