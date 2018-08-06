В Березе пассажиров и персонал автовокзала эвакуировали из-за забытой сумки

6 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Забытая сумка стала причиной эвакуации пассажиров и персонала с автовокзала в Березе, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 4 августа около 10.30. В помещении зала ожидания пассажиры обратили внимание на бесхозную дорожную сумку, стоящую на скамье. Бдительные граждане сообщили об этом в милицию. Прибывший на место вызова наряд Департамента охраны в целях безопасности эвакуировал из здания 15 человек.

Изучив запись камеры видеонаблюдения, сотрудники милиции установили владельца имущества. Им оказался житель Кричевского района 1995 года рождения. Молодой человек ехал маршрутным автобусом из Минска в д. Большие Лесковичи Березовского района. Сумку он оставил на время, чтобы налегке посетить магазин. Взрывоопасных предметов в ней не обнаружено.-0-