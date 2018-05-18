В Березе пенсионерка выпала из окна

18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе пожилая женщина погибла при падении с высоты, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

Несчастный случай произошел ночью 17 мая. Около 4.30 во дворе дома был обнаружен труп местной жительницы 1930 года рождения. Установлено, что пенсионерка выпала из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже. При падении с высоты она получила несовместимые с жизнью травмы.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.-0-