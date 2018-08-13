В Березинском районе мужчина стрелял из ружья в сторону отдыхающих у реки

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Березинского района стрелял из ружья в сторону отдыхающих у реки людей, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Березинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о хулиганских действиях (ст. 339 УК). Ночью 11 августа в милицию поступило сообщение о том, что на берегу реки Березина мужчина угрожает окружающим оружием. К месту происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.

"Установлено, что нетрезвый 47-летний житель деревни Снуя из хулиганских побуждений выстрелил из гладкоствольного ружья в сторону отдыхающих на берегу жителей Минска. При этом мужчина произвел четыре выстрела, один из которых - по туристической палатке, после чего ушел", - рассказала Татьяна Белоног.

Фото УСК по Минской области

Подозреваемый задержан. С ним работает следователь. Объяснить причины противоправных действий он отказался, учитывая состояние алкогольного опьянения. Допрашиваются потерпевшие и свидетели. Собирается материал, характеризующий личность подозреваемого.

Изъятые во время проведенных осмотров, в том числе по месту жительства задержанного, патроны, три зарегистрированных охотничьих ружья, а также обнаруженные на месте происшествия гильзы, палатка и иные предметы признаны вещественными доказательствами. Окончательная квалификация действиям фигуранта будет дана по результатам расследования.-0-