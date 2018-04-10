В Березинском районе обрушилась водонапорная башня

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водонапорная башня обрушилась в Березинском районе (Минская область), сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение об обрушении водонапорной башни в д.Дмитровичи поступило спасателям 9 апреля в 13.50. Работники МЧС выезжали на место происшествия. Пострадавших нет. Причина обрушения устанавливается. Рассматриваемая версия - естественное старение кирпичной кладки основания башни.

Водонапорная башня высотой 30 м обеспечивала водоснабжением местную школу и 136 жилых домов. Из-за обрушения жители деревни временно пользовались водой из колодцев. Для школы была организована доставка бутилированной питьевой воды. Водоснабжение жителей деревни было восстановлено 10 апреля в 1.00.-0-

Фото МЧС.