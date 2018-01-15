В Березовском районе 16-летняя девушка пострадала в ДТП по вине пьяного бесправника

15 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе в ДТП по вине пьяного бесправника серьезно пострадала 16-летняя девушка-пассажир, сообщила БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 13 января во втором часу ночи на автодороге Р136, ведущей от М1/Е30 к Белоозерску. По предварительной информации, автомобиль "Форд-Сьерра" под управлением 33-летнего жителя Белоозерска, в котором находились четверо пассажиров, двигался в направлении города. На 6-м км водитель выбрал небезопасную скорость движения, съехал на обочину и совершил наезд на остановочный пункт "Огородники", после чего опрокинулся.

Несмотря на это, водитель и все пассажиры смогли самостоятельно выбраться из машины и покинули место аварии. Как оказалось, в результате столкновения серьезно пострадала 16-летняя девушка, которая находилась на заднем пассажирском сидении по центру и не была пристегнута ремнем безопасности. Около трех часов ночи ее в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Березовской центральной районной больницы.

Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (1,5 промилле). Кроме того, в 2014 году он был лишен права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде. По факту ДТП проводится проверка.-0-