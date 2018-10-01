В Березовском районе легковушка врезалась в грузовик

1 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе в дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля и грузовика пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 30 сентября примерно в 17.45 на трассе Р84 Береза - Дрогичин. По предварительной информации, автомобилем "Рено" управлял 69-летний житель Березы. На 2-м км дороги, выполняя маневр обгона на перекрестке, водитель врезался в попутно двигавшийся и поворачивавший влево ЗИЛ, за рулем которого был 20-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали водитель и 70-летняя пассажирка легковушки. С травмами они госпитализированы в районную больницу.
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