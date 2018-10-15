В Березовском районе легковушка вылетела в кювет, пострадали 4 человека

15 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 13 октября примерно в 11.15. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Рено" была 35-летняя брестчанка. На 129-м км трассы М1 Брест - Минск - граница России она отвлеклась от управления, из-за чего машина съехала в кювет. В результате ДТП получили травмы водитель, ее 32-летний супруг, а также семилетний и двухлетний сыновья женщины. Дети находились в специальных удерживающих устройствах на заднем сидении. Пострадавших госпитализировали в Березовскую центральную районную больницу.

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