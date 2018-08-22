В Березовском районе на пожаре погибли 820 утят

22 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе горел птичник, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Пожар произошел 21 августа в 9 часов утра в д.Ольшево. Загорелось блочное здание птичника, размерами 12х60 м, принадлежащее местному ОАО. В тушении пожара участвовали представители 4 подразделений МЧС. В результате возгорания огнем уничтожена кровля на площади 600 кв.м, погибли 820 утят.
Причина пожара устанавливается.-0-
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