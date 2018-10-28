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В Березовском районе опрокинулась лодка: один человек утонул

Происшествия 28.10.2018 | 10:13
Фото из архива
Фото из архива

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе на Селецком водохранилище опрокинулась лодка, один человек утонул. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о терпящих бедствие на воде людях поступило спасателям 27 октября в 18.32. Было установлено, что на расстоянии 700 м от берега опрокинулась алюминиевая лодка, в воде находились четыре человека. Они были доставлены на берег и переданы бригадам скорой медицинской помощи. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть мужчины 1973 года рождения.

Спасенные мужчины 1982, 1984 и 1986 годов рождения с предварительным диагнозом "общее переохлаждение, алкогольная интоксикация" госпитализированы в реанимационное отделение Березовской центральной районной больницы.-0-

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Брестская область, МЧС, смерть
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