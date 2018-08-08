В Бешенковичском районе четырехлетний мальчик выпил уксус

8 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Бешенковичском районе четырехлетний мальчик по ошибке выпил уксус, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Из учреждения здравоохранения Бешенковичского района 6 августа правоохранителям поступило сообщение, что к врачам привезли ребенка, выпившего уксусную кислоту. Следователи установили, что двое несовершеннолетних детей вместе с матерью находились в гостях у бабушки в одной из деревень Бешенковичского района. Около 15.00 четырехлетний ребенок зашел с улицы в дом, взял со стола в прихожей пластиковую бутылку и выпил из нее жидкость. В бутылке оказался 9-процентный раствор уксусной кислоты. После обследования ребенку оказана медицинская помощь, его отпустили домой.

Вечером того же дня 44-летняя жительница Толочина решила измерить температуру четырехлетней дочери. Оставив без присмотра ребенка с ртутным термометром, женщина на несколько минут вышла во двор дома по домашним делам. Когда вернулась, обнаружила, что дочь разбила градусник. Опасаясь, что девочка могла откусить часть ртутного градусника, мать вызвала бригаду скорой помощи. После обследования в пищеводе ребенка не обнаружили следов стекла и ртути.

"Следователи Бешенковичского и Толочинского РОСК осмотрели места происшествий. В настоящее время опрашиваются очевидцы и выясняются обстоятельства несчастных случаев. Обе семьи характеризуются положительно, в социально опасном положении не находятся", - рассказала Светлана Сахарова.

Во избежание подобных несчастных случаев следователи призывают родителей не оставлять детей без присмотра.-0-