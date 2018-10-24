В Бешенковичском районе пьяный бесправник влетел в грузовик

24 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Бешенковичском районе пьяный бесправник не уступил дорогу и влетел в грузовик, сообщил корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Тевелев.
Авария произошла 23 октября в 16.25. Пьяный водитель ВАЗ-2101 двигался по второстепенной дороге Сенно-Бешенковичи-Ушачи и при пересечении с главной Минск-Витебск не уступил дорогу ГАЗ-А22R23. В итоге легковушка на большой скорости влетела в грузовую машину. В результате ДТП пассажира и водителя ВАЗ-2101 госпитализировали. Водитель ГАЗ не пострадал.
Проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. Установлено, что водитель легковушки сел за руль, не имея права управления транспортом.-0-
Фото и видео ГАИ УВД Витебского облисполкома
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