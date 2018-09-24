В Бешенковичском районе в потасовке после дискотеки убили мужчину

24 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Бешенковичском районе во время потасовки после окончания дискотеки убили мужчину, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел в агрогородке Улла 23 сентября в 02.10. На улице с ножевым ранением грудной клетки правоохранители обнаружили труп 30-летнего жителя агрогородка Никитиха Шумилинского района. По предварительной информации, неработающий житель соседнего района вместе с друзьями приехал на дискотеку. После ее окончания между молодыми людьми и местными жителями возник конфликт. Во время него один из участников потасовки сходил домой за двумя ножами и вернулся к обидчику. Одним из них он и убил мужчину.

Через несколько часов правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. Он был в состоянии алкогольного опьянения (0,65 промилле). По факту убийства возбуждено уголовное дело.-0-