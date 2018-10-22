В бесхозной сумке у суда Первомайского района Минска были личные вещи

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бесхозной сумке возле здания суда Первомайского района Минска находились личные вещи, устанавливается их владелец, сообщила БЕЛТА официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская.
В оперативно-дежурную службу Первомайского РУВД Минска сегодня поступило сообщение от граждан о том, что возле суда находится подозрительная бесхозная сумка.
Незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники органов внутренних дел оцепили место происшествия. Выбывала и саперная группа. Из здания суда эвакуировали 40 человек.-0-
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