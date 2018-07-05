В Бобруйске микроавтобус обесточил сотни частных домов

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус снес столб линии электропередачи в Бобруйске. Такая информация размещена на сайте газеты "Вечерний Бобруйск", сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел сегодня на улице Кирова. Без электричества остались около сотни частных домов и две многоэтажки. Из-за столкновения бетонный столб разломался.
Водитель скрылся с места происшествия, оставив автомобиль. Его личность устанавливается.-0-
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