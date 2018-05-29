29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Такая информация размещена на сайте МЧС.
Сообщение о возгорании в жилом одноэтажном деревянном доме поступило в центр оперативного управления Бобруйского городского и районного отдела по чрезвычайным ситуациям 28 мая около 22.00. По прибытии к месту вызова спасателей дом горел открытым пламенем, обрушилась крыша и перекрытия веранды.
В ходе тушения огня сотрудники МЧС на веранде у входа обнаружили обгоревший труп, предположительно, хозяина дома. Причина пожара устанавливается.-0-
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