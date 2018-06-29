29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске семилетняя девочка пыталась спуститься с балкона третьего этажа, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Инцидент произошел сегодня на ул.Минской. "В 9.00 спасателям поступило сообщение о том, что ребенок находится на отливе балкона жилого дома. Девочка стояла ногами на нижнем выступе, держась руками за верхний. Работники МЧС при помощи выдвижной лестницы спасли ребенка и передали бригаде скорой помощи. Девочка не пострадала", - проинформировали в МЧС.

Как выяснилось, девочка находилась в гостях у бабушки. Та в момент происшествия выгуливала собаку. Внучка спала, а когда проснулась и не нашла бабушку, вышла на балкон и попыталась спуститься на улицу.-0-

Фото МЧС