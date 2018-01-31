В Бобруйской больнице скорой помощи погиб рабочий

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий погиб в Бобруйской городской больнице скорой медицинской помощи имени В.О.Морзона, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Инцидент произошел сегодня в здании бывшего тубдиспансера - филиале больницы. Мужчина работал вблизи рентгенаппарата, который был демонтирован. По предварительной информации, аппарат или его часть могли упасть и придавить человека насмерть.

"На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства. Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Возможно, это несчастный случай", - проинформировала Оксана Соленюк.-0-