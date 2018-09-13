В Бобруйском районе найден труп пропавшего более двух недель назад мужчины

13 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Бобруйском районе найден труп без вести пропавшего более двух недель назад 29-летнего жителя деревни Гороховка, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Непосредственно в день своего исчезновения, 26 августа, молодой человек пас коров вместе с отцом. Когда у него ухудшилось самочувствие, примерно в 15.30 он пошел домой. После этого о его местонахождении ничего не было известно.

Поисковые мероприятия проводились сотрудниками Бобруйского РОВД с 29 августа после заявления отца об исчезновении сына. В прочесывании леса и прилегающей местности принимали участие военнослужащие в/ч 5527 внутренних войск МВД и сотрудники местной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов. Труп пропавшего мужчины без видимых признаков насильственной смерти был обнаружен 12 сентября в лесу на территории Петровичского лесничества, на расстоянии около 4,5 км от его дома.-0-