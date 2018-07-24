В Бобруйском районе рыбалка возле ЛЭП закончилась для мужчины реанимацией

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе рыбак попал в реанимацию с электротравмой, полученной при плавании возле линии электропередачи, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник информационно-аналитического отдела ГПО "Белэнерго" Александр Мальков.

"О том, что рыбалка вблизи ЛЭП смертельно опасна, к сожалению, снова и снова напоминают несчастные случаи. 23 июля около 18.00 мужчина 1971 года рождения получил электротравму, когда перемещался под проводами высоковольтной линии электропередачи 110 кВ "Мирадино - Бобруйск Южная №2" в Бобруйском районе. В настоящее он время находится в реанимации Бобруйской городской больницы", - рассказал Александр Мальков.

Обстоятельства происшествия выясняются.

С начала года в Беларуси это уже седьмой подобный случай, в пяти из них потерпевшие не выжили.-0-