В Богушевске сотрудник МЧС в нерабочее время спас на пожаре мужчину

11 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Богушевске (Сенненский район Витебской области) сотрудник МЧС в нерабочее время спас на пожаре мужчину, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Возгорание в частном доме, произошедшее около 4.00, обнаружили соседи. За помощью люди обратились в службу спасения и к работнику МЧС, который проживает рядом с местом происшествия. До прибытия подразделений МЧС в свободное время от несения службы пожарный Сенненского РОЧС прапорщик внутренней службы Юрий Шухто вынес из задымленного дома 49-летнего хозяина. Его коллеги, прибывшие к месту пожара, спасли сожительницу хозяина.
В результате пожара повреждена стена внутри дома, имущество, закопчены стены, потолок. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожность при курении.-0-
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